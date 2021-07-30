Demirciler Köyünde Orman Yangını…
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demirciler Köyünde Orman Yangını…

Demirciler Köyünde Orman Yangını…
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Kilis merkezine bağlı Demirciler Köyü kırsalında Orman Yangını meydana geldi.

Kilis merkezine bağlı Demirciler Köyü kırsalında Orman Yangını meydana geldi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında herhangi bir can ve mal kaybına rastlanmadı.

Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Kilis, Gaziantep, İslahiye, Nurdağı ve Hassa Orman İşletme Müdürlüklerine ait araç ve ekipmanlarla toplamda 80 adet araç ve 143 personel ile yangın kısmen kontrol altına alındı.

Valimiz Sayın Recep Soytürk'ün de bizzat katıldığı söndürme çalışmalarına halkımızla birlikte Mehmetçiğimizde fedakar çalışmalarıyla destek verdiler.

Valimiz Sayın Recep Soytürk yaptığı açıklamada "Bugün saat 14. 10 civarından ormanda bir yangın meydana gelmiştir. Köy korucumuzun haber vermesi üzerine öncelikle belediyemizden itfaiye aracımız gelmiş. Hızla özel idaremizden dozerler, greyderler, kepçeler gelmiş. Çevre illerin valileri, belediye başkanları ile görüştük.

Kısa süre içerisinde arazözler, itfaiye araçları, kepçeler, ve dozerler geldi. Çok şükür, büyük bir oranda yangına hakimiz ama içeride hala yangın devam ediyor. Yer yer söndürme çalışmaları yapıyoruz.

Rüzgarın durumuna göre hızlanabiliyor yangın. Yangının diğer yerlere sıçramasını engelleyecek tedbirlerimizi aldık. Bütün arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar. Akşam saatleri rüzgar artıyor. Onunla ilgili teyakkuz durumdayız. Jandarmamızdan yaklaşık 100 tane askerimiz burada. Çevre köylerden vatandaşlarımız geldiler. Söndürme çalışmalarına katılıyorlar. " İfadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demirciler Köyünde Orman Yangını… - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 06:22:09. #1.14#

title