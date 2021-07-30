Demirciler Köyünde Orman Yangını…

Kilis merkezine bağlı Demirciler Köyü kırsalında Orman Yangını meydana geldi.

Kilis merkezine bağlı Demirciler Köyü kırsalında Orman Yangını meydana geldi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında herhangi bir can ve mal kaybına rastlanmadı.

Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Kilis, Gaziantep, İslahiye, Nurdağı ve Hassa Orman İşletme Müdürlüklerine ait araç ve ekipmanlarla toplamda 80 adet araç ve 143 personel ile yangın kısmen kontrol altına alındı.

Valimiz Sayın Recep Soytürk'ün de bizzat katıldığı söndürme çalışmalarına halkımızla birlikte Mehmetçiğimizde fedakar çalışmalarıyla destek verdiler.

Valimiz Sayın Recep Soytürk yaptığı açıklamada "Bugün saat 14. 10 civarından ormanda bir yangın meydana gelmiştir. Köy korucumuzun haber vermesi üzerine öncelikle belediyemizden itfaiye aracımız gelmiş. Hızla özel idaremizden dozerler, greyderler, kepçeler gelmiş. Çevre illerin valileri, belediye başkanları ile görüştük.

Kısa süre içerisinde arazözler, itfaiye araçları, kepçeler, ve dozerler geldi. Çok şükür, büyük bir oranda yangına hakimiz ama içeride hala yangın devam ediyor. Yer yer söndürme çalışmaları yapıyoruz.

Rüzgarın durumuna göre hızlanabiliyor yangın. Yangının diğer yerlere sıçramasını engelleyecek tedbirlerimizi aldık. Bütün arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar. Akşam saatleri rüzgar artıyor. Onunla ilgili teyakkuz durumdayız. Jandarmamızdan yaklaşık 100 tane askerimiz burada. Çevre köylerden vatandaşlarımız geldiler. Söndürme çalışmalarına katılıyorlar. " İfadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre