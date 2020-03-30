Demirciefe'nin torunu Gelecek Partisi'nde gençlik kolu Başkanı oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Demirciefe'nin torunu Gelecek Partisi'nde gençlik kolu Başkanı oldu - Haberler
Gelecek Partisi, İzmir, Aydın, EFE, Güncel

Demirciefe'nin torunu Gelecek Partisi'nde gençlik kolu Başkanı oldu

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor.

30.03.2020 08:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:12
Demirciefe'nin torunu Gelecek Partisi'nde gençlik kolu Başkanı oldu

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'na Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe'nin torunu Ceza Hukukçusu Avukat "EFE DEMİRCİEFE" getirildi. Genel merkezinin oluru ile atanan Demirciefe hafta içinde görevine başlayacak. Demirciefe, mazbatasını Kurucu İl Başkanı Cem Kavur'dan aldı.

Efe Demirciefe yaptığı açıklamada," Genel Merkezimizin onayı, İl Başkanımız Sayın Cem Kavur'un takdirleri ile göreve atandık ve bu gün 'Bismillah' diyerek çalışmalarımıza başladık. Partimiz için çok yoğun bir döneme giriyoruz. İzmir'de gençlerin desteğini artırmalıyız. Bunun için bizde teşkilatlanmamızı çok iyi yapmalıyız. İnşallah yönetimimiz ile gerek sosyal gerek siyasi alanlarda gençlerimize faydalı ve güzel çalışmalar yapacağız. Bu millet büyük bir millettir.Bu gençlik geçmişinden aldığı güç ile geleceğini inşa edecektir. Oluşturacağımız yeni yönetim kurulu ile gençliğin bayrağını en üst yerlere çıkaracağız" diye konuştu.

İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'naEfe Demirciefe'nin atandığını duyuran Gelecek Partisi İzmir İlBaşkanı Cem Kavur, "İl gençlik kolları başkanlığımıza atanan Efe kardeşimize başarılar diliyorum. İzmir gençliğine örnek bir başkanlık yapmak temennisiyle Rabbim yardımcısı olsun. Partimiz ve Genel Başkanımız gençliğe en çok değeri veren partidir. Biz de gençlerimizden büyük bir güç alıyoruz. Yeni kurulan bir partiyiz. Teşkilatlanma çalışmalarına devam ettiğimiz şu günlerde teşkilatımızın yönetim organlarının önemi bir kat daha artıyor. Bu süreçte gençlik kollarımıza büyük görev düşüyor. Kendi efe, adı efe, dedesi efe olan başkanımızın partimizin İzmir'de şahlanması ve yükselmesi için büyük gayretleri olacaktır" diye konuştu.

"EFE DEMİRCİEFE" KISA ÖZGEÇMİŞ ;

03.01.1992 tarihinde İzmir'de doğdu. Baba tarafından Aydın Nazillilidir. Anne tarafından Girit kökenli ve İzmirlidir., Lise Eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde, Üniversite Öğrenimini Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Burslu olarak tamamladı. 3 yıldır İzmir Alsancak'taki ofisinde Serbest Avukat olarak çalışmaktadır.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı Haberler
Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
Gözünüze dikkat edin! Kovid-19'un bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi Haberler
Gözünüze dikkat edin! Kovid-19'un bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi
Sosyal medyadaki iddiaları yalanlayan Koca: Gerçeği çarpıtmanın kimseye faydası yoktur Haberler
Sosyal medyadaki iddiaları yalanlayan Koca: Gerçeği çarpıtmanın kimseye faydası yoktur
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Haberler
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
ABD'de sağlık sistemi çökmek üzere! Tıbbi malzeme tükeniyor Haberler
ABD'de sağlık sistemi çökmek üzere! Tıbbi malzeme tükeniyor
Virüs hızla yayılırken İstanbul'da ev partisi yapanları polis affetmedi Haberler
Virüs hızla yayılırken İstanbul'da ev partisi yapanları polis affetmedi
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı...
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama...
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için 'Planlanmış bir hareket' dedi
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ender Saraç Müslüm Gürses Prens Charles
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Wuhan Nisan Ankara Otobüs
Şu an buradasınız: Demirciefe'nin torunu Gelecek Partisi'nde gençlik kolu Başkanı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 08:16:24. #1.14#
title