Demirci'yi 4 ülkeden 30 öğrenci ve öğretmen ziyaret edecek

13.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:14

Manisa'nın Demirci ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Proje Okulu tarafından hazırlanan proje çerçevesinde 4 ülkeden 30 ziyaretçi 1 hafta boyunca ilçenin tarihi ve kültürünü inceleyecek.



Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Proje Okulu tarafından hazırlanan "Okullarda Şiddet ve Zorbalığa Karşı Hoşgörü ve Saygıyı Güçlendirme" isimli proje kapsamında 16-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Polonya, Makedonya, İspanya ve Romanya'dan 22 öğrenci ile 8 öğretmen, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını inceleyecek ve el sanatları üzerine çalışma yapacak.

Okul Müdürü Mustafa Yıldız, projenin Türkiye ayağının tamamlanmasının ardından kendi öğrencilerinin de mayıs ayında Makedonya, kasımda İspanya, şubatta Polonya ve Mayıs 2021'de Romanya'ya ziyaret yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA