Demirci'ye kıyafet bağış kutuları yerleştirildi

27.09.2019 08:36

Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında Manisa'nın Demirci ilçesindeki 10 noktaya kıyafet bağış kutusu yerleştirildi.

Demirci Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay arasında imzalanan protokol çerçevesinde, vatandaşların evlerinde kullanmadığı kıyafetleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla hazırlanan kıyafet bağış kutuları, ilçenin 10 farklı noktasına yerleştirildi.

Kutulara bırakılan giyim ve ev tekstil ürünleri, Türk Kızılay ekiplerince 15 günde bir toplanacak.

Kış ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe sakinlerinin kıyafet bağışına ilgi göstereceğine inandığını dile getirerek, "Bu kutulara konulan eşyalar Kızılay ekiplerince götürülerek, yıkanıp temizlendikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Evlerde kullanılamayacak durumda olan giysilerinde bu kutulara bırakılmasını istiyoruz. Çünkü bu tür kullanılmayacak olanlarda geri dönüşüme gönderilecek ve ekonomimize yeniden kazandırılacak. Vatandaşlarımızın bu kampanyaya sahip çıkacağına inanıyorum ." diye konuştu.

Kaynak: AA