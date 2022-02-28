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Demirci'ye deprem istasyonu kuruluyor

AA, Nurullah Kalay - Güncel
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Demirci'ye deprem istasyonu kuruluyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu" kurulması için Belediye Başkanı Selami Selçuk ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, sözleşme imzaladı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu" kurulması için Belediye Başkanı Selami Selçuk ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, sözleşme imzaladı.

Demirci Belediyesi ve DOHAD iş birliğiyle kurulacak istasyonun, 15 gün içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada, ilçenin deprem kuşağında yer aldığını belirtti.

DOHAD ile istasyon kuracaklarını aktaran Selçuk, "Tabii ki teknolojinin gelişimi, bilimin gelişimi noktasında mümkün olduğunca insanlarımızı koruyabilmek amaç. Allah bu tür afetleri bizlere yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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AA / Nurullah Kalay - Güncel

Selami Selçuk, Demirci, Selçuk, Deprem, Güncel, Haberler

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