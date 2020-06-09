Demirci'ye 16 milyonluk yeni enerji yatırımı Manisa'nın Demirci ilçesine kazandırılan yeni enerji yatırımı ile ilçeye 16 milyon TL değerinde iki trafo merkezi yapımına başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesine kazandırılan yeni enerji yatırımı ile ilçeye 16 milyon TL değerinde iki trafo merkezi yapımına başlandı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) İzmir 3. İletim Grup Müdürlüğü ve Demirci GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerince Simav yolu çıkışında bulunan eski trafo merkezinde çalışmalar başladı. 16 milyon lira değerinde olan trafo merkezi yatırımının 8 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İlçede özellikle kış aylarında kar yağması sonucu dağ iletim hattında yaşanan buzlanma nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri, yapılacak 2 yeni trafo merkezi ile son bulacak. Simav, Gördes ve Gölmarmara gibi ilçelerin de elektrik iletim hattını birleştirmiş olacak. Trafo merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve belediye meclis üyeleri, Demirci GDZ Elektrik İlçe Yöneticisi Muharrem Aktürk'ten çalışmanın detayları ile ilgili bilgilendirildiler. Demirci'de son 10 yılda 38 milyon TL değerinde enerji yatırımı kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızca yürütülen çalışma ile ilçemize son sistem 2 yeni trafo merkezi yapılıyor. 2010 yılından bugüne kadar ilçe merkezimizde elektrik hatlarını yer altına aldırırken, birçok kırsal mahallenin de elektrik hatlarını yenilettik. 10 yılda 22 milyon TL değerinde yatırıma, 16 milyonluk yeni bir yatırımı daha kazandırdık" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA