Demirci'ye 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kurulacak

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu kurulması için çalışmalara başlandı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Umut Otlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, istasyonunun kurulacağı Akıncılar Mahallesindeki alanda incelemede bulundu.

Demirci'nin her alanda yeni hizmet ve yatırımlar kazandığını ifade eden Belediye Başkanı Selçuk, istasyonun hasta, kaza ve olaylarda ihbar merkezi olacağını belirtti.

Selçuk, Cumhur İttifakı'nın gücü ile el ele vererek ilçeye hizmet etmeye, yeni yatırımlar kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan istasyonun 110 metrekare büyüklüğünde olacağı ve 1 ay içinde tamamlanmasının planlandı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay