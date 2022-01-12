Demirci ve Selendi'de Altyapı ve Atıksu Arıtma Tesisi İmalatlarına Başlandı - Haberler
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Demirci ve Selendi'de Altyapı ve Atıksu Arıtma Tesisi İmalatlarına Başlandı

Demirci ve Selendi'de Altyapı ve Atıksu Arıtma Tesisi İmalatlarına Başlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Ocak Ayı Meclis toplantısında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ve Selendi ilçe merkezinde altyapı imalatlarına başlandığını belirtti.

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - 2022 yılı Ocak Ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce bir konuşma yapan Başkan Ergün, Demirci ve Selendi ilçe merkezlerinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili meclis üyelerine ve ekranları başındaki izleyicilere bilgilendirmede bulundu. Başkan Ergün açıklamasında, "Geçtiğimiz aylarda meclis kürsüsünde altyapı ve atıksu arıtma tesisi noktasında yüklenici firmaya yer teslimlerinin müjdesini verdiğim Demirci ve Selendi ilçelerimizdeki imalatlarımıza Allah'ın izniyle başladık. Demirci ve Selendi Belediye Başkanlarım nezdinde tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

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