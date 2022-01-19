Demirci ve Alaşehir'de kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın Demirci ilçesi ile Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesi ile Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Demirci Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışına karşı, 4 tuzlama aracı ve 3 iş makinesi ile çalışmalarına devam ediyor.

İş makineleri yollardaki karları temizlerken bir yandan yolların buz tutmaması için tuzlama çalışması yapılıyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15 santimetreye, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.

Dün de kar nedeniyle eğitimin yapılamadığı ilçede Kaymakamlık eğitime bugün de ara verildiğini bildirdi.

Diğer yandan 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde Demirci ve Simav kara yolları ekipleri gece boyu karla mücadeleyi sürdürdü.

Yetkililer Demirci-Simav istikametine gidecek sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, "İlçe merkezinde yollarımız trafiğe açık. Buzlanmaya karşı gece boyu ekiplerimiz görevinin başında olacak." ifadelerini kullandı.

Alaşehir

Alaşehir'e bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.

Belediyeye bağlı ekipler Dağhacıyusuf, Bahadır, Soğukyurt, Azıtepe, Dağarlar, Horzumkeseler ve Karadağ mahallelerinde yolları açık tutmak için çalışmalara devam ediyor.