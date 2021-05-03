Demirci ustası Özlem Hanım
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Demirci ustası Özlem Hanım

Demirci ustası Özlem Hanım
Demirören Haber Ajansı / Suat İNCEDERE - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde Özlem Kapağan (41) ev işlerini bitirdikten sonra sık sık yardımına gittiği eşi İlhan Kapağan'ın kaynak ve demir ustalığı işini elinden aldı.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde Özlem Kapağan (41) ev işlerini bitirdikten sonra sık sık yardımına gittiği eşi İlhan Kapağan'ın kaynak ve demir ustalığı işini elinden aldı. İlhan Kapağan, 10 yıl önce iş yerini eşine bırakıp, taksi şoförlüğü yapmaya başladı. İş yerine gelen müşterilerin önce şaşırdığını, ancak zamanla alıştığını belirten Kapağan, "Kolay ya da zor diye bir şey yok, önemli olan o zorlukları yenebilmek" dedi.

Çıldır İlçesine bağlı Gölbelen köyünde yaşayan Özlem Kapağan, ev işlerini tamamlayıp, çocuklarını okula gönderdikten sonra köyde kaynak ve demir ustalığı yapan eşine yardımcı olmak için dükkana gitmeye başladı. Özlem Kapağan, zamanla işi öğrenip, meslekte ustalaştı. Bunun üzerine İlhan Kapağan, iş yerini eşine teslim edip, ilçe merkezinde taksicilik yapmaya başladı.

Eşinin kendisine bıraktığı mesleği 10 yıldır hiç ara vermeden sürdürdüğünü ifade eden Kapağan, işini severek yapıyor. Kaynak ve demir ustalığının çocuk büyütmek, yemek yapmak ve ev temizlemekten daha zor olmadığını belirten Kapağan, "Zor işlerin üstesinden geldiğim zaman büyük bir gurur duyuyorum. Bu da beni motive ediyor. Kaynak ve demir ustalığı hiç de zor değil. İnsan yeri geldiğinde ekmeğini taştan çıkarır. Kolay ya da zor diye bir şey yok, önemli olan o zorlukları yenebilmek" dedi.

Bölgede karın kalkıp çiftçinin tarlaya girmesi ile işlerinin 10 kat arttığını belirten Özlem Kapağan, "Evin işlerini tamamlayıp eşimin iş yerine gelerek ona yardım ediyordum. Daha sonra bu işi öğrenince eşim burayı bana bıraktı. Kendisi de Çıldır ilçe merkezinde taksicilik yapmaya başladı. Şimdi daha çok kazanıyoruz. Çiftçilerinin, pulluk, tapan, konteyner, at tırmığı, at arabası ve buna benzer tarım aletleri kırılıp veya bozulunca yapıyorum. İşlerim çok iyi. Yakınlarda bu mesleği yapan kimse olmadığı için çevre köylerden de buraya geliyor. Gücüm yettiğince bu işi yapacağım. İş yerine gelen erkekler karşılarında beni görünce şaşırıyordu. Ama şimdi herkes tanıyor. Elinde bir sanatın olması kadar güzel bir şey yok. Hele işini güzel yaparsan daha mutlu oluyorsun" dedi


Demirci ustası Özlem Hanım
Demirci ustası Özlem Hanım
Demirci ustası Özlem Hanım
Demirci ustası Özlem Hanım
Demirci ustası Özlem Hanım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat İNCEDERE

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