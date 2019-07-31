Demirci-Selendi yolunun 15 kilometresi tamamlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Selendi yolunun 15 kilometresi tamamlandı.

Demirci'yi Akdeniz ve İç Anadolu'ya bağlayacak olan A1 standardında yapılan Demirci - Selendi yolunda Esenyurt Mahallesine kadar olan bölümünde inşaat çalışmalarını tamamlandı.

Selendi tarafından ise Havaoğlu ve Akçeşme mahalleleri arasında çalışmalar devam ediyor.

192 personel ve 56 iş makinesinin çalıştığı Demirci - Selendi yolunda yaz sezonunda Yarbasan Mahallesine kadar olan bölümün tamamlanması hedefleniyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin ulaşım sorunlarının birer birer çözüme kavuştuğunu belirterek, "İlçemizi Akdeniz ve İç Anadolu'ya bağlayacak olan Selendi yolu tamamlandığında ticaret için ulaşım daha da kolaylaşmış olacak. Özellikle tarım ürünlerinin sevkiyatı noktasında bu yol daha faal olurken ilçe ekonomisine de katkı verecek. İnşallah önümüzdeki dönemde ilçemize yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA