Demirci Sabancı Öğretmenevi yenileniyor

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Sabancı Öğretmenevi, Sabancı Vakfının desteğiyle tadilata alındı.

Yaklaşık 30 yıl önce faaliyete başlayan öğretmenevinin konaklama odaları, yemekhanesi, lokali, mutfağı yapılacak çalışmayla yenilenecek.

Sabancı Vakfı tarafından 250 bin lira kaynak sağlanarak yapılan tadilatın 4 ayda tamamlanması planlanıyor.

Öğretmenevi Müdürü Mustafa Kaya, öğretmenevinin ilçenin önemli konaklama tesislerinden biri olduğunu belirterek, "Daha iyi, daha temiz ve daha konforlu hizmet verebilmemiz için geniş bir bütçe ayırarak tadilat işlemlerimize başlandı. Mayıs ayından sonra da çatı ile ilgili yeni proje yapılarak yine Sabancı Vakfı destekleriyle çatımızı yenileyeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay