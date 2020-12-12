Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

12.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:36
Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezinde gece saatlerinden bu yana yağmur etkili olurken, 1550 rakımlı Ahmetler Yaylası, Koca Yayla ve Gelinuçtu mevkilerine kar yağdı.

İlçe merkezinde de yağmur etkisini sürdürürken, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışının daha da etkili olabileceği belirtildi.

Belediye ekipleri sokak hayvanları için ilçe merkezinde 30 ayrı noktaya yiyecek ve su bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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