Demirci'nin yatırımları görüşüldü

10.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:12

Ziyarette, Demirci'ye inşa edilecek olan atıksu arıtma tesisi ile 80 kilometrelik kanalizasyon hattı yatırımı ön plana çıktı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile bir araya geldi. Başaran'a, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Fevzi Demir, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Gökhan Aslan ve MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir eşlik etti. Ziyarette ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nurullah Ertaş ile eski Meclis Üyesi Mustafa Akın da yer aldı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, "İlçemizde devam eden ve tamamlanmış birçok proje var. Büyükşehir'in ve MASKİ'nin yapmış olduğu yatırımlar bizler için çok önemli. İlçe merkezimize yapılacak altyapı yatırımı ile atıksu arıtma tesisi de bunlardan biri. İlçemize geçmiş dönemde yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımlardan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

"Uzak yakın demeksizin çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da, Başkan Selçuk'a misafirperverliği için teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda uzak yakın demeksizin her ilçenin ihtiyacını bilerek yatırım programlarımızı hazırlıyoruz. Demirci ilçemizde de birçok projeye hayat verdik. Altyapıdan üstyapıya, içme suyundan sondaja, dere temizliğinden ıslaha kadar her alanda çalışma yürüttük. Şimdi ise ihale öncesi yer tespitleri yapılan atıksu arıtma tesisi ve 80 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması için gün sayıyoruz. Demirci ilçemizde de evsel nitelikli atıksu kirliliği tarih olacak. Başkan Selçuk ile bu projemiz hakkında istişarelerde bulunduk. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler