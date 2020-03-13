Demirci'nin hünnap üretimi masaya yatırıldı Manisa'nın Demirci ilçesinde, hünnap meyvesi üretimini artırmak amacıyla toplantı düzenlendi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, hünnap meyvesi üretimini artırmak amacıyla toplantı düzenlendi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ev sahipliğinde Demirci Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın ve Ören, Yarbasan, Örücüler, Beyazıt, Yeşildere, Sevişler, Serçeler, Kılavuzlar ile Marmaracık mahalle muhtarları katıldı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, hünnap meyvesinin tanıtımı amacıyla ülke genelinde yaptıkları faaliyetleri aktardı. Çiftçilerin de bilgilendirildiğini anlatan Selçuk, "Hedefimiz Demirci'nin hünnap meyvesini üreten en önemli merkez haline getirmektedir. Bu noktada hem yerel olarak kurumlarımız ile hem de genel olarak Bakanlığımız ile çalışmalarımız son sürat devam ediyor." dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli öncülüğünde, yörenin kalkınması ve ekonomik refah düzeyinin arttırılması için sadece hünnapta değil, badem, ceviz, dut, fıstıkçamı, kestane ve menengiç gibi çeşitli gelir getirici türlerde 4 bin dekar alanda toplam 27 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Demirci'de 11 bin adet hünnap fidanını çiftçilere ücretsiz dağıttıklarını belirten Derince, hünnapların satın alınması konusunda da destek vereceklerini bildirdi.

Kaynak: AA