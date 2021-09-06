Büyükşehir Demirci Göletlerini Bakıma Aldı
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Büyükşehir Demirci Göletlerini Bakıma Aldı

Büyükşehir Demirci Göletlerini Bakıma Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Demirci ilçesine bağlı Kayranokçular Mahallesi'nde yer alan 3 adet hayvan içme suyu göletinde temizlik, genişletme, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Demirci ilçesine bağlı Kayranokçular Mahallesi'nde yer alan 3 adet hayvan içme suyu göletinde temizlik, genişletme, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere yönelik projeleriyle her alanda çiftçinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek hizmetlerine devam ediyor. Muhtar ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci ilçesi Kayranokçular Mahallesi'nde bulunan 3 adet hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Mahallede bulunan yaklaşık bin 500 besi hayvanının yanında yaban hayvanlarının da faydalanacağı göletlerdeki çalışma, en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Çalışmalar için teşekkürlerini iletti

Kayranokçular Mahalle Muhtarı Yüksel Yiğit, kırsal mahallelerde üretime destek adına yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile üreticilere verilen desteğin süreceğini ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Büyükşehir Demirci Göletlerini Bakıma Aldı
Büyükşehir Demirci Göletlerini Bakıma Aldı
Büyükşehir Demirci Göletlerini Bakıma Aldı

Kaynak: Habermetre

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