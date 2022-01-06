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Demirci Merkezin Dev Altyapı Projesi Başladı

Demirci Merkezin Dev Altyapı Projesi Başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci merkezin altyapısını tamamen yenileyeceği projesi kapsamında 80 kilometrelik kanalizasyon hattı ile imalatlara başladı.

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de, çalışmayı yerinde inceleyerek içme suyu hattı ve atıksu arıtma tesisi imalatı ile birlikte 95 milyon TL'lik yatırıma hayat vereceklerinin altını çizdi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu yatırımlarla 17 ilçenin kaderini değiştiriyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Demirci merkezin komple altyapısı yenilenecek olan projede ilk kazma kanalizasyon hattı imalatı ile vuruldu. Çalışmayı Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir de teknik personeli ve yüklenici firma temsilcileri ile birlikte inceledi. Proje kapsamında kısa bir süre içerisinde 85 kilometrelik içme suyu hattı imalatına da başlanacak. İlçe merkezine ayrıca 4 adet de içme suyu deposu inşa edilecek.

Atıksu arıtma tesisi de inşa edilecek

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksu kirliliğine son vermek için bir de atıksu arıtma tesisi inşa edecek. 40 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek olan tesis sayesinde Demirci'de de daha sağlıklı bir çevre inşa edilecek.

Demirci merkez de bambaşka bir çehreye bürünecek

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Demirci merkezde çok önemli bir çalışmanın startını verdiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için çalışıyoruz. Bu projemiz kapsamında ilçe merkezinin de komple altyapısını yeniliyoruz. İmalatlarımıza kanalizasyon hattı döşeme çalışmamız ile başladık. Demirci merkez de hayata geçirdiğimiz çalışmalar tamamlandığında bambaşka bir çehreye bürünecek. Çalışmalarımızın Manisamıza hayırlı olmasını diliyorum" ded

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