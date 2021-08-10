Demirci kirazında hasat çalışmaları sürüyor
Ege Bölgesi'nde kiraz hasadının en son yapıldığı bölge olan Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçilerin kiraz mesaisi devam ediyor.
Ege Bölgesi'nde kiraz hasadının en son yapıldığı bölge olan Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçilerin kiraz mesaisi devam ediyor.
Ziraat 0900 türü kiraz yetiştirilen İrişler, Kargınışıklar, Minnetler ve Çamköy mahallelerindeki üreticiler, topladıkları kirazları, Muğla merkezli bir firmaya satıyor.
Firma, kirazları Demirci Belediyesi Soğuk Hava Deposu'nda muhafaza edip eylülde iç ve dış piyasada satışa sunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay