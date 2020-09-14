Demirci Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Selçuk, Antep fıstığı hasadına katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demirci Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Selçuk, Antep fıstığı hasadına katıldı

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, ilçede menengiç ağacına yapılan aşıyla ürün elde edilen Antep fıstığı hasadına katıldı.

Demirci Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Selçuk, Antep fıstığı hasadına katıldı
14.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:44

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, ilçede menengiç ağacına yapılan aşıyla ürün elde edilen Antep fıstığı hasadına katıldı.

Demirci ilçe merkezinin yanı sıra İmrenler, Çardaklı, İsmailler, Sevinçler, Yarbasan, Kayaköy ve Küpeler mahalleleri başta olmak üzere 20'ye yakın kırsal mahallede Antep fıstığı üretimi yapılıyor.

Ağustos ayı sonlarında başlayan fıstık hasadı, eylül ayının ortalarına kadar devam ediyor.

Toplanan fıstıklar makinede kabuğundan ayırma işlemi yapılmasının ardından güneşte kurutularak satışa sunuluyor.

Kaymakam Adem Kaya, son yıllarda ilçe halkının Antep fıstığı üretimine ilgi gösterdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise "Demirci kiraz, badem, ceviz, hünnap ve zeytinden sonra özellikle alternatif olarak Antep fıstığı üretiminde de çok önemli noktalara geldi. Demirci tarım ürünlerinin üretiminde son yıllarda önemli mesafeler kat ediyor" şeklinde konuştu.

Kaya ve Selçuk, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi diledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Mesut Barzani Erol Mütercimler
Magazin Emrah Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Töre Eddie Newton Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Sabah Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Demirci Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Selçuk, Antep fıstığı hasadına katıldı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 15:48:09. #1.15#
title