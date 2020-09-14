Demirci Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Selçuk, Antep fıstığı hasadına katıldı Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, ilçede menengiç ağacına yapılan aşıyla ürün elde edilen Antep fıstığı hasadına katıldı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, ilçede menengiç ağacına yapılan aşıyla ürün elde edilen Antep fıstığı hasadına katıldı.

Demirci ilçe merkezinin yanı sıra İmrenler, Çardaklı, İsmailler, Sevinçler, Yarbasan, Kayaköy ve Küpeler mahalleleri başta olmak üzere 20'ye yakın kırsal mahallede Antep fıstığı üretimi yapılıyor.

Ağustos ayı sonlarında başlayan fıstık hasadı, eylül ayının ortalarına kadar devam ediyor.

Toplanan fıstıklar makinede kabuğundan ayırma işlemi yapılmasının ardından güneşte kurutularak satışa sunuluyor.

Kaymakam Adem Kaya, son yıllarda ilçe halkının Antep fıstığı üretimine ilgi gösterdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise "Demirci kiraz, badem, ceviz, hünnap ve zeytinden sonra özellikle alternatif olarak Antep fıstığı üretiminde de çok önemli noktalara geldi. Demirci tarım ürünlerinin üretiminde son yıllarda önemli mesafeler kat ediyor" şeklinde konuştu.

Kaya ve Selçuk, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi diledi.

Kaynak: AA