Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği

Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Demirci ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Manisa Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından haftaya özel farkındalığı artırıcı, bilgilendirme ve bilinçlendirmeye katkı sağlayacı etkinlikler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlananarak Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) doğrultusunda Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri 'Trafikte her yıl daha İyiye', 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' ve 'Emniyet kemerimi unutmam' sloganlarıyla yola çıkarak tüm yol kullanıcılarını kapsayan faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Trafiğin yoğun olduğu noktalara dikkat çekici bilgi afişleri asan trafik timleri, yaptıkları sabit denetimlerde ise özellikle emniyet kemeri kullanımını öne çıkaran uygulamalara imza attı.

Trafik Haftasına özel kendisine görev verilen Jandarma Trafik Tim Komutanı J.Asb.Kd.Bçvş. Hasan Çayır, trafikteki başarı ve başarısızlığın en önemli unsurunun insan faktörü olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz için her yıl daha iyiye giden bir trafik düzeni elde etmek ancak trafikte sürücü, yaya ve yolcu olarak yer alan insanımızın topluma ve kendisine karşı olan sorumluluğunun farkında olması, kanunla belirlenmiş kurallara istekle uyması, hoşgörü, saygı ve sabrı içselleştirmesi ile mümkün olabilecek." dedi.

Uygulama Demirci halkı tarafından da olumlu karşılandı. - MANİSA

Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği
Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği
Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği
Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği
Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği
Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL
Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Kerem Alışık Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Ali Tandoğan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Demirci İlçe Jandarma Trafik Timinden farkındalık etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:03:59. #1.14#

title