Demirci Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Bilek, güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demirci Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Bilek, güven tazeledi

Demirci Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Bilek, güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şeref Bilek, göreve yeniden seçildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şeref Bilek, göreve yeniden seçildi.

Demirci 700. Yıl Parkı'nda yapılan kongreye, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOP) Başkanı Recep Çınar, çevre ilçelerden oda başkanları ile üyeler katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığına Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOP) Başkanı Recep Çınar, getirildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk esnafın salgın sürecinde zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Demirci Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine teşekkür ediyorum. Kovid-19 belasından kurtulduğumuz ülkemiz kalkınarak yoluna hızla devam edecek. Belediyemiz olarak esnafımıza yönelik çalışmalar yapıyoruz. İsmail Özdağlar Sanayi Sitesine galericiler sitesi ve yeni işyerlerinin yer aldığı bir yatırıma başladık. Yatırımı tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz. Tedbirlere uyarak Kovid-19 salgını belasından el birliği içerisinde kurtulacağız. Olağan genel kurulun esnafımıza, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirsin."

Tek listeyle gidilen seçimde Şeref Bilek başkanlığındaki yönetim, göreve seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için...
Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Seren Serengil Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Metin Oktay Serdar Aziz Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demirci Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Bilek, güven tazeledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:55:28. #1.16#

title