Demirci E-Sınav merkezi hizmete girdi
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Demirci E-Sınav merkezi hizmete girdi

14.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:40
Demirci E-Sınav merkezi hizmete girdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde çevrim içi sınavların yapılabilmesi için E-Sınav merkezinin kurulumu yapılarak hizmete sunuldu.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çevrim içi sınavların yapılabilmesi için E-Sınav merkezinin kurulumu yapılarak hizmete sunuldu.

Kaymakamlık, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında hayırsever desteğiyle Hacı Mustafa Keleş Caddesinde bulunan binaya E-Sınav merkezi kurulumu yapıldı.

23 bilgisayarın yer aldığı E-Sınav merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilk çevrim içi ehliyet sınavı da gerçekleştirildi.

E-Sınav merkezinde ehliyet sınavlarının yanı sıra çıraklık ve meslek edindirme sınavlarının da yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Selami Selçuk "E-Sınav merkezi ile dışarıya sınava gitme zorunluluğu da ortadan kaldırıldı. E-Sınav Merkezinin kurulumuna destek veren Demircili esnaf ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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