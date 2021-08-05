Demirci'den yangın bölgesine yardım

Manisa'nın Demirci ilçesinde Belediye, AK Parti ile MHP ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardım malzemeleri, yangın bölgesine gönderildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Belediye, AK Parti ile MHP ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen kampanyada toplanan yardım malzemeleri, yangın bölgesine gönderildi.

İlçede sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla düzenlenen kampanyada toplanan ıslak mendil, bebek bezi, yanmaz eldiven, iş ayakkabısı, maske ve eşyalardan oluşan yardım malzemeleri ekipler tarafından kutulara konuldu.

Belediyeye ait kamyonete yüklenen yardım malzemeleri, Muğla'daki koordinasyon merkezine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, tüm engellerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirterek, "Orman yangınları felaketini de birlik ve beraberlik içinde aşmak için kampanya başlattık. Çok şükür milletimiz, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları sahiplendi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay