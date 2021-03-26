Demirci'den kartpostallık manzaralar
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Havadan kar manzaraları Demirci - Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevki kar manzaraları -Vatandaşlardan Uğur Adağa'nın açıklaması MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesi ve civarında kar yağışı etkili oldu.
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Havadan kar manzaraları
Demirci - Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevki kar manzaraları
-Vatandaşlardan Uğur Adağa'nın açıklaması MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesi ve civarında kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay