Demirci'den kartpostallık manzaralar
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Demirci'den kartpostallık manzaralar

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Havadan kar manzaraları Demirci - Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevki kar manzaraları -Vatandaşlardan Uğur Adağa'nın açıklaması MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesi ve civarında kar yağışı etkili oldu.

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Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor

Havadan kar manzaraları

Demirci - Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevki kar manzaraları

-Vatandaşlardan Uğur Adağa'nın açıklaması MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesi ve civarında kar yağışı etkili oldu.

Demirci'den kartpostallık manzaralar
Demirci'den kartpostallık manzaralar
Demirci'den kartpostallık manzaralar
Demirci'den kartpostallık manzaralar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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