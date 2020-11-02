Demirci'den İzmir'de depremden etkilenenler için odun ve soba gönderildi
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Demirci'den İzmir'de depremden etkilenenler için odun ve soba gönderildi

02.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:12
Demirci'den İzmir'de depremden etkilenenler için odun ve soba gönderildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye ve vatandaşlar tarafından İzmir'de deprem bölgesinde vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin ısınması için 20 ton odun ve soba gönderdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye ve vatandaşlar tarafından İzmir'de deprem bölgesinde vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin ısınması için 20 ton odun ve soba gönderdi.

Demirci Belediyesi koordinesinde yapılan kampanya kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşların gece ısınması için belediye ve hayırseverlerin desteği ile 20 ton odun ile 20 varil soba hazırlandı.

Toplanan odun ve battaniyeler Demirci Belediyesine ait kamyon ve araçlarla İzmir'e gönderildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada, İzmir'deki vatandaşlara destek olmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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