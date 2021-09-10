Demirci'deki Sayık Sulama Barajı inşası, yıl sonunda tamamlanacak - Haberler
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Demirci'deki Sayık Sulama Barajı inşası, yıl sonunda tamamlanacak

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Demirci'deki Sayık Sulama Barajı inşası, yıl sonunda tamamlanacak

Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Sayık Sulama Barajı inşasının yıl sonunda tamamlanacağı bildirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Sayık Sulama Barajı inşasının yıl sonunda tamamlanacağı bildirildi.

Sayık Mahallesi'nde yapılan sulama barajı inşaatında sona yaklaşıldı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yıl gelmeden barajda su tutmayı amaçladıklarını belirtti.

Çınarcık Deresi üzerine inşa edilen barajın gövde yüksekliğinin temelden 34 metre olduğunu vurgulayan Yıldız, barajın 960 dekar araziye can suyu vereceğini bildirdi.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Demirci'deki Sayık Sulama Barajı inşası, yıl sonunda tamamlanacak - Haberler
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