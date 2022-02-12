Demirci'deki okullarda geri dönüşüm kutuları konuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirci'deki okullarda geri dönüşüm kutuları konuldu

AA, Nurullah Kalay - Güncel
 - Güncelleme:
Demirci'deki okullarda geri dönüşüm kutuları konuldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde başlatılan "Atıkları Ekonomiye Kazandıralım, Doğamızı Koruyalım" projesi kapsamında ilçedeki okullarda geri dönüşüm kutuları oluşturuldu.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde başlatılan "Atıkları Ekonomiye Kazandıralım, Doğamızı Koruyalım" projesi kapsamında ilçedeki okullarda geri dönüşüm kutuları oluşturuldu.

Demirci Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye başkanı Selami Selçuk'un Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere geri dönüşüm projesi ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttığı, geri dönüşümün doğa ve ekonomi için ne kadar önemli olduğunu anlattığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın büyük önem verdiği sıfır atık projesini sürdürdüklerini belirtti.

Okullarda ve belediye bünyesindeki binalarda geri dönüşüm kutuları oluşturduklarını bildiren Selçuk, "Belediyemiz olarak geri dönüşüm üzerine bir proje üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz çevre kirliliğine önüne geçmek ve eko sistemi korumak." ifadelerini kullandı.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

geri dönüşüm, Demirci, Manisa, Selçuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title