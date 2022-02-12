Demirci'deki okullarda geri dönüşüm kutuları konuldu

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde başlatılan "Atıkları Ekonomiye Kazandıralım, Doğamızı Koruyalım" projesi kapsamında ilçedeki okullarda geri dönüşüm kutuları oluşturuldu.

Demirci Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye başkanı Selami Selçuk'un Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere geri dönüşüm projesi ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttığı, geri dönüşümün doğa ve ekonomi için ne kadar önemli olduğunu anlattığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın büyük önem verdiği sıfır atık projesini sürdürdüklerini belirtti.

Okullarda ve belediye bünyesindeki binalarda geri dönüşüm kutuları oluşturduklarını bildiren Selçuk, "Belediyemiz olarak geri dönüşüm üzerine bir proje üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz çevre kirliliğine önüne geçmek ve eko sistemi korumak." ifadelerini kullandı.