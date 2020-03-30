Demirci'de zabıta "evde kal" anonsu yaptı Zabıta ekiplerinin ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlara evde kal anonsu yapmaları MANİSA - Demirci'de zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara koronavirüsten korunmaları amacıyla "evde kal"anonsu yapıldı.

Zabıta ekiplerinin ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlara evde kal anonsu yapmaları MANİSA - Demirci'de zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara koronavirüsten korunmaları amacıyla "evde kal"anonsu yapıldı. Kaynak: AA