Demirci'de zabıta "evde kal" anonsu yaptı
Zabıta ekiplerinin ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlara evde kal anonsu yapmaları MANİSA - Demirci'de zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara koronavirüsten korunmaları amacıyla "evde kal"anonsu yapıldı.
30.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:42
Zabıta ekiplerinin ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlara evde kal anonsu yapmaları MANİSA - Demirci'de zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara koronavirüsten korunmaları amacıyla "evde kal"anonsu yapıldı.
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Kaynak: AA