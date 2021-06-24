Demirci'de yılsonuna kadar 4 baraj tamamlanacak

Son yıllarda özellikle endemik tarım ürünleriyle adını duyuran Manisa'nın Demirci ilçesi 4 baraja birden kavuşuyor.

Son yıllarda özellikle endemik tarım ürünleriyle adını duyuran Manisa'nın Demirci ilçesi 4 baraja birden kavuşuyor. İlçedeki projeleri inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, üreticinin yüzünü güldürecek müjdeyi, "Durhasan, Kuzuköy, Sayık ve Güveli Barajları bu yıl bitecek" diyerek verdi.

'Hünnap' gibi endemik ürünlerle adını sık sık Türkiye gündemine getiren Demirci'ye, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar'dan 4 müjde birden geldi. İnşaatları devam eden Kuzuköy, Güveli ve Sayık Barajlarının şantiyelerini ziyaret edip projelerin son durumunu denetleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar 2021 yılı sonuna kadar Sayık, Kuzuköy, Durhasan ve Güvenli Barajlarının inşaatlarının tamamlanacağını açıkladı.

DSİ 2 Bölge Müdürü Çınar, Sayık, Güveli ve Kuzuköy Barajlarının gövde dolgu çalışmalarının son aşamada olduğunu belirtti. Durhasan Barajı'nda yapılacak dolusavak ve sağ sahil heyelan iyileştirmelerinin hızla tamamlanacağını söyleyen Çınar, Kuzuköy Barajı ile 1500, Sayık Barajı ile 960, Güveli Barajı ile 1000 ve Durhasan Barajı ile de 1870 dekar araziye can suyu sağlanacağını belirtti. Çınar, 4 barajın bölge ve ülke ekonomisine yılda 12,7 milyon lira ek gelir sağlayacağını vurguladı.

Demirci için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün toplam 13 baraj ve gölet projesi hazırladığının altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar daha önce Ayvalanı ve Kılavuzlar Barajlarını bölge üreticisinin hizmetine sunduklarını hatırlatarak, "Tamamlanacak 4 proje ile birlikte Demirci'de inşası tamamlanan baraj sayısı 6'ya yükselecek." dedi.

16 milyon 765 bin metreküp su depolanacak

Demirci için planlanan 13 baraj ve göletin toplam 16 bin 765 bin metreküp su depolayacağını kaydeden Birol Çınar toplam 24 bin 980 dekar verimli tarım arazisinin de modern sulamaya açılacağını ifade etti. Çınar, Ayvalan Barajı ve Sulaması ile Kılavuzlar Barajının işletme halinde olduğunu, Alaağaç Barajı ve Sulaması, Boyacık Göleti ve Sulaması, Durhasan Barajı ve Sulaması, Güveli Barajı ve Sulaması, Hüdük Barajı ve Sulaması, Sayık Göleti ve Sulaması, Kuzuköy Barajı ve Sulamasının inşaatlarının devam ettiğini açıkladı. Çınar ayrıca Çanakçı Barajı ve Sulaması, Kuzeyir Barajı ve Sulaması, Mahmutlar Barajı ve Sulaması, Yeşiloba Barajı ve Sulamasının da planlama aşamasında projeler olduğunu dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı