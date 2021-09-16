Demirci'de yılın ahisi 52 yıllık terzi Yaşar Öztemel oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 1969 yılından bugüne terzilik yapan 72 yaşındaki Yaşar Öztemel yılın ahisi seçildi.

İlçede Ahillik Haftası dolayısıyla Akıncılar Düğün Salonu'nda tören düzenlendi. Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçe protokolü ile esnaf ve vatandaşların katıldığı tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Selçuk, ahiliğin Türk milletinin önemli geleneklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Ahilik geçmişimizden önemli devraldığımız, toplumumuzu düzenleyen çok önemli kurumlarımızdan birisi." dedi.

Programda 2021 yılı ahisinin, terzi Yaşar Öztemel olarak belirlendiği bildirildi.

Yaşar Öztemel'e ahi kaftanı 2020 yılının Manisa ahisi, Demircili nalbant Zabit Çoban tarafından giydirildi.