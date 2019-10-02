Demirci'de yaya öncelikli trafik uygulaması

02.10.2019 17:06

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde Demirci'de farkındalık etkinliği yapıldı.



Demirci ilçesinde Çereşe Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri koordinesinde vatandaşlara trafikte yaya önceliği konusunda bilgi verildi. Uygulamada Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Muhammet Solak, öğretmen ve öğrenciler ile protokol üyeleri, trafikte yaya geçidinde araç sürücülerine uygulama ile ilgili broşür vererek bilgilendirme yaptı. Öte yandan Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 8 farklı noktada "Yaya Öncelikli Trafik" uygulamasını sürdürdü. - MANİSA

Kaynak: İHA