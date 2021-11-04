Demirci'de yangın gözetleme kulesinden hırsızlık
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'nın Demirci ilçesinde yangın gözetleme kulesindeki eşyaların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yangın gözetleme kulesindeki eşyaların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirci Orman İşletme Şefliği yetkilileri, Çamköy Mahallesindeki Ziyarettepe yangın gözetleme kulesinde bazı eşyaların çalındığını tespit ederek ihbarda bulundu.
Gözetleme kulesinden 4 adet mutfak tüpü, 1 jeneratör, 1 dalgıç su pompası, 6 akü, 25 litre mazot, 15. litre benzin ve 1 LCD TV'nin çalındığını belirlendi.
Jandarma hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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