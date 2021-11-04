Demirci'de yangın gözetleme kulesinden hırsızlık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirci'de yangın gözetleme kulesinden hırsızlık

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Demirci'de yangın gözetleme kulesinden hırsızlık

Manisa'nın Demirci ilçesinde yangın gözetleme kulesindeki eşyaların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yangın gözetleme kulesindeki eşyaların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirci Orman İşletme Şefliği yetkilileri, Çamköy Mahallesindeki Ziyarettepe yangın gözetleme kulesinde bazı eşyaların çalındığını tespit ederek ihbarda bulundu.

Gözetleme kulesinden 4 adet mutfak tüpü, 1 jeneratör, 1 dalgıç su pompası, 6 akü, 25 litre mazot, 15. litre benzin ve 1 LCD TV'nin çalındığını belirlendi.

Jandarma hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title