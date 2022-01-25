Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çeşitli noktalara yiyecek konuldu.

Demirci Belediyesi ekipleri kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı Başalan, Büyük Yayla ve Demirci Dağı mevkilerine et, kemik, buğday, bayat ekmek ve arpa kırması bıraktı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, kış şartlarının çetin geçtiğini belirtti.

Kar yağışının başladığı ilk günden bugüne gece gündüz demeden sahada olduklarını kaydeden Selçuk, "Özellikle gece saatlerinde soğuk ve fırtına etkili oluyor. Belediyemiz olarak doğada yaşayan canlılarımızın aç kalmaması için belirli aralıkla dağlık kesimlere yiyecek bırakıyoruz. Ağır kış şartlarının devam ettiği sürece bu çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.