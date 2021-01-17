Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
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Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

17.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:16
Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Demirci'de 15 Ocak'tan bu yana kar yağışı etkili oluyor. İçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, dağlarda da yarım metreye ulaştı.

Demirci Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için 1470 rakımlı Akçertik, Başalan ve Kocayayla mevkilerinde ekmek, et, mama ve yem bıraktı.

Ayrıca ilçe merkezinde de sahipsiz hayvanların aç kalmaması için 30 ayrı noktaya yem bırakıldı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Dağda yaşayan hayvanlarımız yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Demirci Belediyesi olarak et, ekmek ve yem gibi yiyecekleri yaban hayatına destek için doğaya bıraktık. Ekiplerimiz kış mevsimi boyunca belirli aralıklara doğaya yiyecek bırakmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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