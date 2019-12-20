Demirci'de unutulmaya yüz tutmuş meslekler desteklenecek

20.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:58

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, Demirci ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin son ustalarını ziyaret etti.

Meclisin Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, ilçede nalbant, kündekari, cami mihrap ve kapıları, tahta oyma sanatı, körüklü çizme ve kalaycılık faaliyetleriyle uğraşan esnafla görüştü.

Ziyaretlerin ardından yapılan açıklamada kentte kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle uğraşan kişilerin desteklenmesi, bu mesleklerin tanıtılması ve gün yüzüne çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek komisyon üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA