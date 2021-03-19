Demirci'de ulaşıma kar engeli
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Demirci'de ulaşıma kar engeli

19.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:41
Demirci'de ulaşıma kar engeli

MANİSA'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Demirci- Simav Karayolu'nda ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Demirci- Simav Karayolu'nda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Mahmutlar Mahallesi'nde yolda kalan servis minibüsündeki 15 öğrenci ile yol kenarına savrulan bir TIR, ekiplerce kurtarıldı.

Manisa'nın yüksek rakımlı yerlerinde kar yağışı etkili olurken, Demirci ilçesinde kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı. Demirci- Simav Karayolu'nda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, yol kenarına savruldu. Mahmutlar Mahallesi'nde de bir servis minibüsü yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, ninibüsteki 15 öğrenci ile TIR'ı kurtardı. Öğrencileri başka bir servise alınarak, evlerine götürüldü.


Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli
Demirci'de ulaşıma kar engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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