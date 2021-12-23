Demirci'de tenis ligi hazırlıkları

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Tenis sporunun hızla yaygınlaştığı Manisa'nın Demirci ilçesinde kulüp ve lig kurulması için hazırlıklar devam ediyor.

İlçede Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile düzenlenen tenis kurslarına yaklaşık 200 kişi katılırken, 217 lisanslı tenis sporcusu yer alıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve lisanslı tenis sporcusu olan Kaymakam Adem Kaya, yaptığı açıklamada Demirci'nin sporun başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

İlçede hizmete alınan 5 kortun tenis sporunun yaygınlaşmasında etkili olduğuna işaret eden Kaya, "Bu ilginin daha da yükseklere çıkması için tenis turnuvaları organize ediyoruz. Bunun yanı sıra Akıncılar Tenis Kulübünün de kurulum çalışmalarına başladık. Kulübün kurulmasının ardından Demirci Defi Ligi kurarak ilçemizde tenis sporu ile ilgilenen herkesin daha çok tecrübe kazanması, sporda rekabetin daha da artmasını hedefliyoruz." dedi.