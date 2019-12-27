Demirci'de sürü yönetimi elemanı kursuna yoğun ilgi

27.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:55

Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 4 kırsal mahallede 150 çiftçiye 5 bin lira destekli çoban istihdamı desteği kapsamında sürü yönetimi elemanı kursu veriliyor.



Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliği ile çoban istihdam desteğinden yararlanmak isteyenler çiftçiler için 4 kırsal mahalle de sürü yönetimi elemanı kursları açıldı.



İlçe Tarım Müdürü İslam Köse tarafından, ilçeye bağlı Kulalar, Kılavuzlar, Yarbasan ve Mahmutlar mahallelerinde yaklaşık 150 çiftçiye sürü yönetimi elemanı kursu veriliyor. 104 saat olarak verilen sürü yönetimi elemanı kursuna katılan kursiyere Akdemirler Merinos koyun çiftliğinde uygulamalı eğitim verildi.



Çoban istihdamı desteği kapsamında 4 kırsal mahallede çiftçilere eğitim verdiklerini aktaran İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse yaptığı açıklamada, "Kurslarımızda çiftçilerimize teorik bilgiler sunarken, uygulamalı olarak eğitim vererek ileride kuracakları tesisin nasıl işletebileceklerini de bu şekilde öğreniyorlar. Şu anda ilçemiz genelinde 78 bin adet koyun, 10 bin adet keçi olmak üzere 88 bin küçükbaş kayıtlı hayvan mevcut. Çiftçilerimizin bu projeden yararlanmaları için 2 kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılında 1 çiftçimizi bu projeden yararlandırmıştık. 2019 yılında da kurslar sayesinde şu anda 15 çiftçimiz başvurusunu yaparak, bu projeden yararlanacak" dedi.



Sürü Yönetimi elemanı kursuna katılanların belge alacaklarını ifade eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya da şunları söyledi: "4 kırsal mahallemize yaklaşık 150 çiftçimiz çoban istihdam desteği kapsamında sürü yönetimi elemanı kurslarından faydalanıyor. Kursları tamamlayarak belgesini alan ve çoban istihdam desteğinin şartlarını yerine getiren kursiyerler Tarım ve Orman Bakanlığından 5 bin lira hibe destek sağlanacak." - MANİSA

Kaynak: İHA