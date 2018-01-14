Demirci'de Spor Salonu Açıldı

Demirci ilçesinde Demirci Belediyespor Tekvando Kulübü tarafından açılan spor salonu hizmete başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan spor salonunun antrenörü Erdal Küçükali iki bin yılında hizmete açılan salonun belediye tarafından baştan aşağı yenilendiğini belirtti.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise belediye olarak spora ve sporcuya desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini belirterek, "Sporcularımızın daha iyi şartlarda turnuvalara hazırlanmaları bizleri mutlu edecek.Belediyemiz olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spora olan ilgilerinin daha da artması için ilçe merkezine 4, ilçemize bağlı mahallelerimize 4 olmak üzere 8 halı saha yaptık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından spor salonunun açılış kurdelesi kesildi.

Spor salonun yenilenmesi ve kulübe desteklerinden dolayı Demirci Tekvando Spor kulübü antrenörü İrfan Ataş tarafından Belediye Başkanı Selçuk'a plaket verildi.

Açılışın sonunda kulübün sporcuları tarafından kiremit kırma ve çeşitli gösteriler yapıldı.