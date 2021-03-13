Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında buluştu
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Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında buluştu

13.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:37
Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında buluştu

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen tenis turnuvasına 24'ü erkek 10'u kadın olmak üzere toplam 34 sağlık çalışanı katıldı.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen tenis turnuvasına 24'ü erkek 10'u kadın olmak üzere toplam 34 sağlık çalışanı katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Demirci'de yeni yapılan tenis kortlarında düzenlenen turnuva, 10-14 Mart tarihleri arasında 24 erkek ve 10 kadın olmak üzere 34 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Anlamlı bir turnuva organize ettiklerini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Pandemi döneminde canı pahasına emek veren sağlık çalışanlarımızın unutulmadığı göstermek amacıyla tenis turnuvası düzenlemek istedik. Canımızı ve sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın görevlerinin verdiği stresi birazcık da olsa azaltmak istedik. Sağlık çalışanlarımız, insan sağlığını kendi sağlıklarından çok önde tutan kahramanlardır. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. İyi ki varlar. 'Sağlık için spor, spor için sağlık' diyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında buluştu
Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında buluştu
Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında buluştu
Demirci'de sağlık çalışanları tenis turnuvasında buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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