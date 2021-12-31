Demirci'de rehabilitasyon merkezindeki "can dostlara" özel bakım

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde barınan sokak hayvanları, günlük bakımlarının yanı sıra isteğe göre sahiplendiriliyor.

Demirci Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi, bünyesindeki klinikte bir veteriner hekim ve bir yardımcı personelle faaliyetlerini sürdürüyor.

Merkeze getirilen sokak hayvanları, varsa yaraları tedavi edildikten sonra dezenfekte edilerek barınağa alınıyor. 100'e yakın köpeğin barındığı barınakta hayvanları günlük bakımları büyük bir özenle yapılıyor.

Yılda 3 kez aşılanan hayvanlar, taleplerinin ardından gerekli başvuru şartlarını sağlayan kişilere sahiplendiriliyor.

Bu yıl 255 hayvanın aşılandığı, 53 köpeğin de rehabilitasyonun yapıldığı merkezde bugüne kadar 200 hayvan sahiplendirildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, sokak hayvanlarını sağlıklı bir şekilde koruma altına almaya çalıştıklarını belirtti.

Özellikle aşı konusuna çok dikkat ettiklerini vurgulayan Selçuk, "Hayvanlarımızı barınağımızda şefkatle korumaya çalışıyoruz. Şu anda barınağımızda 100 civarı köpek var. Tam donanımlı hijyenik bir kliniğimiz mevcut." diye konuştu.

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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