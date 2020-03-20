Demirci'de parklar yıkandı, esnaf servis hizmeti başlattı Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, çocuk oyun parkları ve toplu kullanım alanları yıkanırken, vatandaşların evlerden çıkmadan manav, market ve fırınlara sipariş verebilmesi için esnaf çalışma başlattı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, çocuk oyun parkları ve toplu kullanım alanları yıkanırken, vatandaşların evlerden çıkmadan manav, market ve fırınlara sipariş verebilmesi için esnaf çalışma başlattı. Demirci Belediyesi, vatandaşların toplu halde kullandığı pazar yeri, çocuk oyun alanları ve caddelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü. Pazar yerinde dezenfektan kutuları yerleştirildi. Demirci Belediyesi koordinesinde, evlere servis hizmeti sunan esnafın telefon numaraları, vatandaşlara duyuruldu. Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçede dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Evlere servis hizmeti veren esnafa teşekkür eden Selçuk, vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini aktardı. Kaynak: AA