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Demirci'de özel eğitim uygulamaları kursu açıldı

Demirci'de özel eğitim uygulamaları kursu açıldı
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde, öğretmenlere ve üniversite mezunlarına özel eğitim uygulamaları kursu verilmeye başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, öğretmenlere ve üniversite mezunlarına özel eğitim uygulamaları kursu verilmeye başlandı.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce ilçede özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara eğitim verilebilmesi amacıyla başlatılan kursa 45 kursiyer katıldı.

Kursiyerler 80 saat eğitim alacak. Kursu tamamlayanlar özel eğitim okullarında, hayat boyu öğrenme merkezlerinde, hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında görev alabilecek.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, kursa katılanlara teşekkür ederek, "Amacımız özel çocuklarımızın her türlü kurs faaliyetinden yararlanması, onları hayata kazandırmak, yüzlerinde öğrenmenin mutluluğunu görmektir. ifadelerini kullandı.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

Halk Eğitimi Merkezi, Üniversite, Demirci, Manisa, Güncel, Haber

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