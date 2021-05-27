Demirci'de otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demirci'de otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Demirci'de otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde pikap ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde pikap ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Hüsnü Demircan'ın kullandığı 10 HP 827 plakalı pikap ile Garip Korkmaz idaresindeki 52 DU 375 otomobil İsmail Özdağlar Sanayi Sitesi Hacı Baba-ı Veli Caddesinde çarpıştı.

Kazada çarpışmanın şiddeti ile otomobil takla attı.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde bulunan Yıldıray Dönmez, tedbir amaçlı Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Kız arkadaşını öldürmeden önce, 'Herkes yaptığının bedelini öder' paylaşımı yapmış
Kız arkadaşını öldürmeden önce, 'Herkes yaptığının bedelini öder' paylaşımı yapmış
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Josef De Souza Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demirci'de otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:16:33. #1.15#

title