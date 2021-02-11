Demirci'de oryantiring rota belirleme ve haritalandırma çalışmalarına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Demirci'de oryantiring rota belirleme ve haritalandırma çalışmalarına başlandı

11.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:24
Demirci'de oryantiring rota belirleme ve haritalandırma çalışmalarına başlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi Projesi kapsamında oryantiring için rota ve haritalandırma çalışmaları başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi Projesi kapsamında oryantiring için rota ve haritalandırma çalışmaları başladı.

Türkiye Oryatiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ile yaklaşık 10 kilometrelik parkurdaki haritalandırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Rotanın belirlenmesi ve haritalandırmasıyla ilçede 2021 yılı faaliyet takviminde eğitim, kamp ve yarışma faaliyetleri düzenlenmesi hedefleniyor.

Çalışmaları takip eden Demirci Kaymakamı Adem Kaya, ilçenin doğa sporlarının merkezi olacağını belirterek, "Çalışmalarımızı hızlandırdık. Önümüzdeki günlerde hem eğitim faaliyetleri hem de saha faaliyetleri başlayacak. Hedefimiz Demirci'nin uluslararası yarışma ve kamp etkinliklerinin merkezinin olmasıdır." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ilçenin Ege Bölgesi'nde oryantiring rotası olan önemli merkezlerden biri olacağına dikkati çekerek, Demirci'nin coğrafi yapısının ve rakım seviyesinin bu spor dalı için oldukça elverişli olduğunu söyledi.

Federasyon Başkanı Hacer Akyüz, çalışmaların tamamlanmasıyla Demirci'nin yerli ve yabancı oryantiring sporcularına ev sahipliği yapacağına dikkati çekerek, ilçedeki yarışmaların ve etkinliklerin geleneksel hale getirmek için federasyon olarak gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demirci'de oryantiring rota belirleme ve haritalandırma çalışmalarına başlandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:26:04. #1.14#
title