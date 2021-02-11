Demirci'de oryantiring rota belirleme ve haritalandırma çalışmalarına başlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi Projesi kapsamında oryantiring için rota ve haritalandırma çalışmaları başladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi Projesi kapsamında oryantiring için rota ve haritalandırma çalışmaları başladı.

Türkiye Oryatiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ile yaklaşık 10 kilometrelik parkurdaki haritalandırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Rotanın belirlenmesi ve haritalandırmasıyla ilçede 2021 yılı faaliyet takviminde eğitim, kamp ve yarışma faaliyetleri düzenlenmesi hedefleniyor.

Çalışmaları takip eden Demirci Kaymakamı Adem Kaya, ilçenin doğa sporlarının merkezi olacağını belirterek, "Çalışmalarımızı hızlandırdık. Önümüzdeki günlerde hem eğitim faaliyetleri hem de saha faaliyetleri başlayacak. Hedefimiz Demirci'nin uluslararası yarışma ve kamp etkinliklerinin merkezinin olmasıdır." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ilçenin Ege Bölgesi'nde oryantiring rotası olan önemli merkezlerden biri olacağına dikkati çekerek, Demirci'nin coğrafi yapısının ve rakım seviyesinin bu spor dalı için oldukça elverişli olduğunu söyledi.

Federasyon Başkanı Hacer Akyüz, çalışmaların tamamlanmasıyla Demirci'nin yerli ve yabancı oryantiring sporcularına ev sahipliği yapacağına dikkati çekerek, ilçedeki yarışmaların ve etkinliklerin geleneksel hale getirmek için federasyon olarak gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay