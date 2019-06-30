Demirci'de "organik yemek" yarışması

Manisa'nın Demirci ilçesinde organik tarım alanında faaliyet gösteren bir çiftlikte "Bademi pırlantaya çevir" etkinliği yapıldı.

Bahçeler Mahallesi Oyukarkası mevkisindeki çiftlikte yapılan etkinlikte yarışmaya katılan aileler içinde kimyasal olmayan organik gıdalardan yemek, tatlı, salata ve börek yaptı.

Jüri değerlendirilmesine sunulan yemeklerden dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılan Başkent Üniversitesi Akademisyenlerinden Prof. Dr. Zeliha Eser'de katılımcılara bademli tatlar workshop sunumu yaptı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, çiftliğin güzel çalışmalar yaptığını belirterek "Ekolojik hayat çiftliğinde her türlü tarım ürünü hiç bir kimyasal madde kullanılmadan üretimi yapılırken, çevredeki çiftçilerde yapılan bu çalışmaları örnek alarak kendilerini tarım üretiminde geliştirmelerine fayda sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA