Demirci'de okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Demirci'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

Demirci'de okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Demirci'de okul güvenliği toplantısı yapıldıDemirci Kaymakamı Adem Kaya Başkanlığında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Demirci'de okul güvenliği toplantısı yapıldıDemirci Kaymakamı Adem Kaya Başkanlığında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Adem Kaya'nın yanı sıra kamu kuruluşu temsilcileri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilçe genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması konuları ele alındı. Okul güvenlik kameralarının ve öğrencilerin okul servisleri ile güvenli bir şekilde taşınmasının da değerlendirildiği toplantıda konuşan Kaymakam Adem Kaya, "Okullarımız Covid-19 tedbirlerine uygun olarak haftanın beş günü eğitim öğretime devam edecek. Yeni başlayan eğitim öğretim yılında tüm okul ve kurumlarımızda Sağlık Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığının birlikte belirlediği Covid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler büyük bir hassasiyetle uygulanmalı yüz yüze eğitimin aksamaması için tedbirlerimizi almalıyız, bu sebeple okulların ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir. Eğitim-öğretim döneminde yaşanan trafik yoğunluğuna ve okul servislerinin denetimine de işaret eden Kaymakam Adem Kaya, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğitim-öğretimlerini tamamlaması konusunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Tüm kurumlarımızın bu doğrultuda gereken hassasiyeti göstermesini önemle rica ediyorum" dedi. Okul güvenliği kapsamında düzenlenen toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre

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