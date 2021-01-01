Demirci'de Milli Mücadelenin yaşandığı bölge doğa sporları merkezi olacak
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Demirci'de Milli Mücadelenin yaşandığı bölge doğa sporları merkezi olacak

01.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:51
Demirci'de Milli Mücadelenin yaşandığı bölge doğa sporları merkezi olacak

Manisa'nın Demirci ilçesinde işgal güçlerine karşı kurtuluş mücadelesinin verildiği bölge doğa sporları merkezi olacak.

Manisa'nın Demirci ilçesinde işgal güçlerine karşı kurtuluş mücadelesinin verildiği bölge doğa sporları merkezi olacak.

İlçe belediyesince hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kampı Turizm Merkezi Projesi kapsamında oryantiring sporu haritalandırma çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel ve teknik ekibin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Selçuk, yaptığı açıklamada, dönemin kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı öncülüğündeki Demirci Akıncılarının işgalcilere karşı verdiği mücadelenin geçtiği bölgenin doğa sporları merkezi olacağını belirtti.

İlçenin doğal güzellikleriyle bu sporlar için uygun bir ortama sahip olduğuna işaret eden Selçuk, "Bu sporun ilçemizde yaygınlaştırılması için uluslararası yarışmalarda rekabet edebilecek düzeyde sporcular yetiştirilmesi asıl hedefimizdir. Oryantiring rota çalışmalarının tamamlanması ile her yıl gelenek haline gelen izci kamplarının yanı sıra uluslararası kamp organizasyonlarına da ev sahipliğini yapabilecek bir altyapı oluşturulacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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