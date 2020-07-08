Demirci'de lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı
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Demirci'de lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kozmetik ve temizlik sanayisinden sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılan lavantanın, ilk hasadının heyecanı yaşanıyor.

Demirci'de lavanta bahçelerinde ilk hasat heyecanı
08.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:42

Manisa'nın Demirci ilçesinde kozmetik ve temizlik sanayisinden sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılan lavantanın, ilk hasadının heyecanı yaşanıyor.

İmrenler Mahallesi'nde 3 üreticinin bir araya gelerek bölgede üretimine başladığı lavantanın hasat dönemi başladı. 20 dönüm arazide deneme ekimi yapılan lavantadan bu yıl 100 litre yağ elde edilerek, 40 bin lira kazanç sağlanması hedefleniyor.

İlçede görsel şölen sunan lavanta tarlası, fotoğrafçıların da uğrak noktası oldu. Demircili fotoğrafçılar, düğün, nişan gibi özel günlerde fotoğraf çekimi için anlaştığı müşterilerini tarlalara getirerek çiftlerin mutlu anlarını kaydediyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticileri alternatif ürünlere yöneltmek için yaptıkları çalışmalarda bazı çiftçilere lavantayı önerdiklerini ve bu alanda destekleme yaptıklarını belirtti.

Üç üreticiyi geçen yıl lavanta üretimi konusunda desteklediklerini ifade eden Karakaya, "Ziraat mühendislerimiz lavanta ekiminin her aşamasında uygulamalı olarak yardımcı oldular. 3 üreticimizin ürünleri bu yıl yetişti ve hasat yapılacak. Hedefimiz lavanta üretimini ilçeye yaygınlaştırmak." dedi.

İlk hasattan kazanç beklentisi: 40 bin lira

Karakaya, 10 gün içinde yapacakları ilk hasadın heyecanını şimdiden yaşadıklarını anlatarak, "İlçede toplam 3 üreticimiz lavantayı denedi. Geçen yıl ektiler, bir yıl boyunca ilgilenip, bakımını yaptılar. Biz de ilk hasadı merakla bekliyoruz, sanırım ilk ürünü lavanta yağına çevirecekler. Çiçeklerin yağ verimini kontrol edecekler. Tahminlerimize göre 20 dönüm araziden 100 litre çıkartıp, 40 bin lira civarında gelir elde edecekler." diye konuştu.

Üreticilerden İsmail Hakkı Gül de 10 dönüm arazide deneme üretimine başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arazimize 2 tür lavanta ektik. Geçen yıl 2 arazimize ektiğimiz lavantaları yaklaşık 10 gün içinde hasat yapacağız. İlk hasadımızın yağ oranını ölçeceğiz. Üretim yapılan arazi miktarını 100 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Lavantanın çapasını gününde yapmak gerekiyor. Bir kez araziye ektikten sonra yılda 2 kez çapasını yaptığınızda 12 yıl boyunca aynı dikimden üretim yapılabiliyor. Bu işe başlamamızdaki esas gaye alternatif tarım bitkisi olan lavanta gibi bitkilerin de üretildiğini göstermek, ekonomik girdiyi arttırmak. Kıraç bir arazide su olmadan da bu bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Yağ ve esans üretimi için kullanılan lavanta bitkisinin firmalara sunulması için görüşmeler yapıyoruz."

Kaynak: AA

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